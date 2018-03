Ook babyskeletje gevonden bij opgraving Romeins grafveld

'Wachtrij Efteling spannender dan centrum Bemmel'

7 maart BEMMEL- Nu de komst van Hornbach naar Ressen zeker is, vindt plaatselijk ontwerper en planoloog Pimm Terhorst het hoog tijd om na te denken over de gevolgen voor het Bemmelse winkelgebied. Dat moet in ieder geval aantrekkelijker worden, meent hij.