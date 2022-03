Ook op zoek naar een woning van maximaal 260.000 euro? Mail ons!

Cora wil voor iedere baby een bedje en een luier om de billen: ‘Het is een uit de hand gelopen toestand’

RENKUM - Een warm en kansrijk begin op onze planeet. Dat is waar Stichting Goed Gestart in Renkum voor staat. Minderbedeelden kunnen hier alle benodigdheden voor hun baby, kind of tiener komen halen: van kleren tot babywagens en commodes. ,,Het is mooi, maar ook jammer dat zoiets moet bestaan.”

16 maart