Operatie Karstraatbochten definitief geschrapt: weg zou beter doorstromen, maar ook onveiliger worden

Brandweer en particu­lier bedrijf al dagen druk met broei bij biomassa­cen­tra­le: ‘Je hebt dit liever niet’

BEMMEL - Al dagenlang broeit het in de houtsnippervoorraad van de biomassacentrale aan de Viola in Bemmel. De brandweer was afgelopen weekend langdurig in actie. Inmiddels heeft een particulier bedrijf de bestrijding overgenomen.

19 september