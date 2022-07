Opmerkelijk verschil: in Lingewaard krijgt de boa wel boeien en wapenstok, maar in de buurgemeente juist niet

De Kersenfees­ten in Gendt: een traditie die tegen een stootje kan, zélfs corona

GENDT - Dit jaar konden de Kersenfeesten in Gendt na twee jaar van afwezigheid weer gehouden worden. Zondag liepen Gendt en omliggende dorpen uit om over de braderie te struinen, naar de triatlon te kijken, mee te doen aan beachvolleybal of van de kermis te genieten.

27 juni