Ouderwetse Oranjesfeer in Borrelzz in Huissen: ‘Veel leuker dan alleen thuis te kijken’

Beetje chaotisch

Borrelzz is een van de weinige locaties in Huissen waar vele tientallen supporters zich voor een groot scherm nestelen om Oranje toe te juichen. ,,Het is de eerste keer dat we hier naar voetballen kunnen kijken. Het is lekker druk, maar de opstelling is een beetje chaotisch. Telkens lopen er mensen voor mijn beeld. Het was beter geweest om hier een tweede scherm neer te zetten. Maar de sfeer zit er goed in. En de bediening is uitstekend. Nu moeten de doelpunten nog komen”, zegt Herman Schrijver vlak voor het rustsignaal.