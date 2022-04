Overbetuwe gaat woningsplitsing aan banden leggen

Een raadsbrede motie van die strekking werd dinsdag, in de laatste vergadering van de gemeenteraad in de oude samenstelling, aangenomen. Tot groot genoegen van onder andere inwoonster Meggie Kessels, die een petitie aan de gemeenteraad kwam aanbieden. In die, door 323 inwoners getekende petitie vragen de inwoners om beleid rondom woningsplitsing. Maar ook om het invoeren van een woonverplichting voor kopers van een huis.

Op die manier willen de indieners het verbouwen van koopwoningen tot kleinere wooneenheden tegengaan. De concrete aanleiding was de aankoop van een twee-onder-een-kapwoning in de Haydnstraat door een buitenlandse investeerder. Die wilde de woning in vier woonstudio's veranderen.

Bijval uit onderwijs

De indieners kregen bijval van Joost van Heel, onderwijzer aan basisschool Sunte Werfert. ,,Ik heb deze petitie, net als veel collega's op school, medeondertekend. Wij wonen hier ook en maken ons zorgen over het splitsen van woningen. Niet alleen vanwege het woonklimaat, maar ook omdat het ten koste gaat van woningen voor gezinnen. En daar hebben wij als school dan weer last van.”

Dat wonen en woonbeleid inwoners aan het hart gaat, bleek niet alleen uit de aangeboden petitie. Ook Loes van Rossem, een oudere inwoonster van Elst, deed een beroep op de gemeenteraad. Zij wijst op haar eigen woonsituatie en die van verschillende leeftijdsgenoten in Elst. Allemaal zijn ze op zoek naar een kleinere seniorenwoning in Elst. ,,Die zijn nauwelijks beschikbaar. Op de laatste in Westeraam kwamen 262 aanmeldingen. Ook als je iets buiten Elst zoekt, vallen wij buiten de boot.”

Voorrang voor ouderen uit Elst

Zo wees Van Rossem op ouderenwoningen in Valburg, die voor huurders van de plaatselijke woningstichting zijn gereserveerd en op woningen in Lingewaard waar ouderen uit het betreffende dorp voorrang krijgen. ,,Daarom vraag ik de gemeenteraad een dergelijke voorkeursregeling, in samenwerking met Vivare en de provincie, ook in Elst in te voeren.”

Die toezegging kreeg de Elsterse senior niet. GroenLinks liet weten haar oproep luid en duidelijk te hebben ontvangen, maar wilde daar geen harde toezegging aan toevoegen.

Woningsplitsing aan banden gelegd

Anders lag dat voor de indieners van de petitie tegen woningsplitsing. Daar gaat Overbetuwe wel regels voor opstellen, al is nu al duidelijk dat woningsplitsing in die gemeente geen taboe wordt. Zo wil men bijvoorbeeld het splitsen van een woning om ouders en kinderen onder één dak samen te brengen voor mantelzorg niet blokkeren. Het nieuwe college van GBO, CDA en GroenLinks wil wel het middel van een woonverplichting bij het kopen van een huis vaker toepassen.