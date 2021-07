Overbetuwe naar Raad van State tegen Railterminal

Tegen de terminal, maar ook tegen de vergadering over dit onderwerp die aanvankelijk in het geheim gehouden zou worden.



Mede onder druk van de demonstranten werd er toch besloten de raadsvergadering in het openbaar te houden. Koos Nijssen, voorzitter van Overbetuwe Overbelast, mocht er inspreken. Toen er werd gestemd over het al dan niet vergaderen in het openbaar had hij die reactie op de stoep voor het gemeentehuis ook al per megafoon gegeven.



,,De provincie heeft al onze en uw inbreng genegeerd, u kunt niet anders dan naar de Raad van State stappen", hield hij de plaatselijke politici voor. Die trokken die conclusie zelf, in ruime meerderheid, ook.