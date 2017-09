Overbetuwe overstag: toch railterminal bij Reeth

video Valt de GP van Dodewaard in het water? Motorfanaten tussen hoop en vrees

20:22 DODEWAARD - Liefhebbers van klassieke motoren tellen af naar zaterdag, als de start van de zesde GP van Dodewaard daar is. Maar de grote vraag is of het wel doorgaat, de organisatoren en rijders kijken momenteel meer op buienradar dan op hun snelheidsmeters.