Park15 bijna uitverkocht; na aankoop van vier hectare grond is bedrijventerrein zo goed als vol

Ondanks berege­nings­ver­bod is de perenoogst naar wens: ‘De opbrengst per boom is goed’

RESSEN - De droogte en het beregeningsverbod op oppervlaktewater leken de appel- en perenoogst in de weg te gaan zitten, maar Wessel van Olst is zeer tevreden met de oogst van zijn conference peren. In de boomgaarden rondom boerderijwinkel De Woerdt in Ressen kon met eigen grondwater worden beregend.

7 september