Petra runt een vergaderplek in Elst: ‘Alles wat gezegd wordt, blijft hier’

BETUWE IN BUSINESSELST - Vergaderen? Niet doen! In het boek met die titel legt psychologe en wetenschapsredacteur van NRC Handelsblad Ellen de Bruin uit waarom vergaderen zonde is van de tijd. Maar wie vergadert in De Hooimijt van Petra Kalden denkt daar vast en zeker anders over. De locatie in het Elster buitengebied is bij steeds meer bedrijven vaste keus als praathuis.