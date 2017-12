Pijnlijke brief voor Huissenaar kort na overlijden vrouw

Lingewaard zet toch druk op windmolenplan

7 december HUISSEN - Een meerderheid in de gemeenteraad wil 13 december toch praten over windmolens in Lingewaard. Tijdens de donderdagse politieke avond in Huissen kondigden CDA, Lokaal Belang Lingewaard, Lingewaard.Nu, VVD en B06 aan volgende week met een oproep te komen om voortvarend door te gaan met de plannen voor drie windmolens op kassengebied Bergerden.