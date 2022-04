Plek voor 20 tot 25 Oekraïense vluchtelingen in de Kinkellink in Bemmel

Zalencen­trum in Zetten is klaar voor noodopvang Oekraïense vluchtelin­gen: ‘Stoel bij het bed was een handige tip’

ZETTEN - Zalencentrum de Wanmolen in Zetten is woensdagochtend vanaf 07.00 uur klaar voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen. ,,Dan is alles in gereedheid, maar of er ook Oekraïners komen, weten wij pas op het laatste moment”, zegt een woordvoerder van de gemeente Overbetuwe.

29 maart