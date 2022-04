Plek voor Oekraïense vluchtelingen in de Kinkellink in Bemmel en bij Pactum in Zetten

UPDATEBEMMEL/ZETTEN - Gebouw de Kinkellink in Bemmel wordt verbouwd voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Er is plek voor langdurige opvang van 20 tot 25 mensen. Ook in Zetten worden gebouwen geschikt gemaakt, daar zijn 108 mensen welkom.

Als de verbouwing begin mei klaar is, kunnen veertien studio’s worden gebruikt voor de opvang van vluchtelingen uit het door oorlog verscheurde Oekraïne. Of die daadwerkelijk komen, is afhankelijk van de Veiligheidsregio. Die wijst aan waar vluchtelingen worden gehuisvest.

Op dit moment worden in de gemeente Lingewaard enkele Oekraïense gezinnen opgevangen door particulieren. Grootschalige opvang zoals in Zetten is hier (nog) niet.

De Kinkellink aan de Cuperstraat, vlakbij het gemeentehuis, staat nu leeg. In het verleden waren er onder meer noodlokalen voor scholieren en maakten maatschappelijke organisaties er gebruik van.

Honderd vluchtelingen in totaal

Quote Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen de vluchtelin­gen een goed verblijf in Lingewaard gaan bieden Burgemeester Nelly Kalfs De studio’s krijgen een of twee bedden, een keuken en douche. Er komt ook een gemeenschappelijke ruimte. ,,De Kinkellink is de eerste locatie die we klaarmaken. Daarnaast zijn we bezig met nog meer locaties zodat we in totaal ongeveer honderd vluchtelingen kunnen opvangen”, zegt wethouder Aart Slob.

Burgemeester Nelly Kalfs merkt ‘veel betrokkenheid en inzet’ voor de vluchtelingen uit Oekraïne. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen de vluchtelingen een goed verblijf in Lingewaard gaan bieden.”



Als er geen Oekraïnse vluchtelingen komen, of als deze op een gegeven moment weer weg zijn, kunnen de studio’s nog enige tijd worden gebruikt door jongeren of andere vluchtelingen. Of inwoners die door een persoonlijke situatie een tijdelijke woonruimte nodig hebben.

De tijdelijke bewoning is mogelijk omdat Lingewaard een omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor het pand. Welke bestemming de Kinkellink definitief moet krijgen, wordt nog onderzocht.

Drie gebouwen in Zetten

In Overbetuwe is de gemeente in gesprek met Pactum, de voormalige Heldringstichting, over het geschikt maken van drie gebouwen op dat terrein voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Het gaat om leegstaande panden die voor langdurige opvang kunnen worden gebruikt.

In de drie gebouwen zou ruimte zijn voor 108 mensen, maar het is nog niet duidelijk of de gebouwen ook echt voor dat doel gebruikt gaan worden. Wel is duidelijk dat ze met wat kleine aanpassingen geschikt kunnen worden gemaakt. Mocht de opvang van de grond komen gaat dat pas na 11 mei, de dag dat de tijdelijke noodopvang in de Wanmolen in Zetten gaat sluiten, gebeuren. In principe voor een half jaar met de mogelijkheid van verlenging.

Overbetuwe en Pactum gaan nog wel kijken in hoeverre de opvang van vluchtelingen en de zorg voor jongeren in de zorginstelling op één terrein samen gaan.