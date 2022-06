Pluk- en moestuin voor bewoners Sancta Maria: ‘Het is gewoon leuk om bezig te zijn met je handen’

HUISSEN - Zorginstelling Sancta Maria in Huissen beschikt sinds dit weekend over een gloednieuwe moes- en pluktuin voor de vaste bewoners en mensen die de dagbesteding bezoeken. Met dank aan de lokale instellingen en personeel.

,,Er stond hier vroeger een kas. Die is tijdens de nieuwbouw gesneuveld. Dus hebben we het project van puintuin naar pluktuin opgestart”, zo vat Soraya Jansen de laatste twee jaar samen. Jansen is welzijnswerker en activiteitenbegeleider bij Sancta Maria. ,,We hebben met collega's eerst onze eigen mannen aan het werk gezet. Die hebben puin geruimd en het grondwerk gedaan. Daarna hadden we, wel met wat vertraging door corona, met hulp van vrijwilligers van NL.Doet, de Rotary Arnhem-Zuid/Huissen, de plaatselijke Welkoop en Barenbrug de boel afgelopen weekend toch feestelijk kunnen openen.”

Terrasje en zitbankjes

,,En daar zijn we blij mee. Het is een mooie plek in de tuin geworden met een terrasje en zitbankjes waar ook meteen gebruik van wordt gemaakt. De mensen uit de aanleunwoningen komen ook, dus bij mooi weer is het al snel gezellig.”

De forse moes- en pluktuin is ingericht met brede rolstoeltoegankelijke paden en forse bloembakken waardoor de te bewerken grond voor de medewerkers makkelijk bereikbaar is, zonder dat ze hoeven te bukken. Ook is er een watertappunt voor het vullen van de gieters. Bewoonster Greet Wouterse zegt het heerlijk te vinden in de nieuwe pluktuin. ,,Gezellig en straks kunnen we lekker fruit plukken”, zegt de Huissense.

Kersen en aardbeien

Ook Theo van der Broek is blij met de tuin. ,,Ik heb van het weekend veel geplant: tulpen, narcissen, maar ook kersen en aardbeien. En het is gewoon leuk om bezig te zijn met je handen, het is een leuke invulling van je dag”, zegt de 86-jarige, die van oorsprong uit Angeren komt en sinds zijn verhuizing naar Sancta Maria inwoner van Huissen is. ,,En we hebben het hier gezellig met zijn allen. De tuin is nu al populair, zeker bij mooi weer.”