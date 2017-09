Politie plukt jongens van het spoor bij brug over de Rijn

Duo mogelijk achter reeks diefstallen aanhangwagens

16 september BEMMEL - Twee mannen uit Bemmel zijn vannacht aangehouden wegens diefstal van aanhangwagens in die plaats. Ze werden op heterdaad betrapt toen ze een kar hadden weggenomen aan de Dijkstraat in Bemmel. Ze gingen er vandoor in de auto met de aanhanger erachter, maar agenten konden hen na een korte achtervolging achterhalen.