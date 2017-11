Politie slaat slag dankzij sociale media

Reacties

Ook bedrijven en winkeliers vragen volgers op Facebook en Twitter regelmatig om hulp bij het oplossen van een misdrijf. Zo plaatste de Albert Heijn in Elst een week geleden beelden van enkele mannen die in de slijterij van de supermarkt pakweg twintig flessen sterke drank hadden ontvreemd. ,,Het zag er professioneel uit. 'Die gasten doen dat vast vaker', dachten wij. Vandaar dat we de beelden op Facebook hebben gezet. Hopende op herkenning’’, vertelt Carmen Driessen namens de AH in Elst.

Albert Heijn in Elst heeft de beelden na de aanhouding van Facebook gehaald. Politie Lingewaard verwacht dat haar Facebookbericht over de vier verdachten van de vernielingen in Gendt nog een vervolg krijgt. ,,Met de afgelegde verklaringen kunnen we verder in het onderzoek. Als het onderzoek is afgerond, wordt deze voorgelegd aan de officier van justitie, welke een beslissing neemt over het vervolg’’, meldt het team op Facebook.