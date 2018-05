Politie waarschuwt voor Ierse oplichters die klusjes aanbieden

Video Linge­stroom komt eraan, het drijvend zonnepark is bijna klaar

7:50 BEMMEL - De bouw van het drijvend zonnepark op kassengebied Next Garden (Bergerden) bij Bemmel is in volle gang. Een man of tien van het Lichtenvoordse bedrijf Tenten Solar is nog vier weken bezig om het zogeheten gietwaterbassin vol te leggen met ruim 6.000 zonnepanelen.