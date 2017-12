Politie zoekt vermeende pedofiel in Elst

De nog onbekende man zou zich maandagmiddag hebben opgehouden in de Willemstraat in Elst. Daar zou hij in elk geval één jongen hebben lastiggevallen. Het betreft een 13-jarige uit Bemmel, die met de bus naar school reist. De jongen is weggerend en heeft zijn ouders geïnformeerd. Zijn moeder is ontzettend boos en probeert via een bericht op Facebook achter de identiteit van de man, die bruine kleding droeg, te komen. Ze hoopt op die manier ook ouders van andere kinderen te bereiken zodat zij hun kroost kunnen waarschuwen voor de vermeende pedofiel.

Waarschuwingsbericht

De school is door de moeder op de hoogte gesteld van het incident op de Willemstraat. Dinsdag is een waarschuwingsbericht naar alle ouders en verzorgers van de leerlingen verstuurd om hen te informeren over de situatie en om hen te attenderen dit met hun zoon of dochter te bespreken. ,,Wanneer zij of hun zoon of dochter iets ziet of ervaart of ervaren heeft, kunnen zij contact opnemen met de politie’’, aldus een woordvoerster van scholengroep Over- en Midden-Betuwe, waar het OBC in Elst deel van uitmaakt.