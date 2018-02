Proef met zelfrijdende trein op Betuweroute

In een tijd dat zelfs auto’s op de automatische piloot volop in ontwikkeling zijn, kunnen de treinen niet achterblijven. ,,Machinisten staan al lang geen kolen meer te scheppen, maar het ligt nog een wereld aan ontwikkelingen voor ons open’’, zegt Jaap Eikelboom, woordvoerder van ProRail. ,,De interesse voor de zelfrijdende trein is er. We zijn internationaal gezien de eerste die gaan experimenteren.’’

Het goederenspoor van de Betuweroute dat pal langs de A15 loopt, is het ideale testtraject, zo stelt ProRail. ,,Deze spoorlijn is bij de aanleg uitgerust met het nieuwste beveiligingssysteem. Bovendien zijn er op de Betuweroute geen spoorwegovergangen die voor verstoringen kunnen zorgen. De test wordt tussen de Rotterdamse Havenspoorlijn en overslagpunt Valburg uitgevoerd, dat is een traject van zo’n 100 kilometer’’, zegt Eikelboom.

De zelfrijdende trein kent straks vier niveaus. Op niveau één krijgt de machinist een beetje hulp van het systeem. Op niveau vier neemt de automatische piloot de rit volledig over. ,,We gaan experimenteren op niveau twee. Hierdoor kunnen goederentreinen straks dichter op elkaar rijden. We kiezen er momenteel voor om tussen de treinen meer dan de minimaal gewenste afstand te laten’’, legt Eikelboom uit.

Korte termijn

Op het hoogste niveau rijden de treinen op de minimale marge van elkaar. Of het op korte termijn al zover komt, hangt van de vervoerders af. ,,Zij moeten dit natuurlijk ook willen. Het is de vraag welke rol zij machinisten willen geven.’’

Interesse is er zeker. Een paar jaar geleden stelde het Duitse DB Cargo voor om een proef met een zelfrijdende trein te starten. Maar uiteindelijk neemt ProRail het heft in eigen hand. Vorige maand tekende de spoorwegbeheerder een contract met treinenbouwer Alstom Europa en goederenvervoerder Rotterdam Rail Feeding. Zij gaan met ProRail de proef uitvoeren.