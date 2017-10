Raddraaiers dollen met politie in de zaal: 'Legaal een tikkie uitdelen'

OBC-scholier krijgt persoonlijke coach

7:57 BEMMEL - Scholieren van het Over Betuwe College (OBC) in Bemmel krijgen vanaf volgend schooljaar een mentor als coach. En dat betekent dat ze twee keer per week in kleine(re) groepen van maximaal vijftien leerlingen, nu 25 tot 30, hun voortgang bespreken met een mentor.