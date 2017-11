Radio 1-boswachter Tim laat de natuur anno 2017 zien

BEMMEL - Boswachter Tim Hogenbosch (34) wil laten zien dat de natuur anno 2017 niet alleen voor geitenwollensokken-types is. Dat doet hij in zijn rubriek op Radio 1 en via Twitter. Volgers noemen hem al 'Freek Vonk 2.0'. Nu nog een eigen tv-programma.

Tim Hogenbosch is een boom van een vent. Lang, met brede schouders en een typisch hipster baardje. Op zijn ene arm pronkt een tatoeage. Op zijn andere zit een baby. „Dit is Roosje”, zegt hij trots.

Bemmel

Sinds een jaar woont Hogenbosch met zijn vriendin en tien maanden oude dochtertje in Bemmel. Buren noemen hem inmiddels een bekende Bemmelnaar. Wekelijks is hij om 05:45 uur te horen op Radio 1. „Dan vertel ik een verhaal over de natuur of beantwoord ik vragen van luisteraars.”

In zijn vrije tijd trekt Hogenbosch er graag op uit met Roosje. „We fietsen vaak over de dijk in Bemmel. Ik vind het daar heel mooi.” Hij geniet van alles wat hij langs de dijk ziet. „Laatst waren we 's ochtends vroeg op pad. De nevel lag nog op het gras”, vertelt hij uitgelaten. „Het was prachtig.”

Uitdaging

Vier jaar geleden werd hij boswachter. De vrijheid van het buitenleven bevalt hem. „Iedere dag is anders. Soms komt er zomaar iets op je pad: een melding van een ontsnapt schaap of een collega die hulp nodig heeft. Daarnaast loop ik rond om te controleren of alles goed gaat en organiseer ik veel excursies, het liefst met kinderen.”

Twitter

Zijn volgers op Twitter kunnen dagelijks enthousiaste posts van hem verwachten. Een filmpje waarin hij door diepe modderplassen rent of een foto van de natuur met bijschriften als: 'Deze platanen zijn echt huge', 'Zo vet' of 'Dit vind ik tof'.

De herfst is zijn favoriete seizoen. „Ik vind het heerlijk om erop uit te trekken. Dan maak ik foto's van wat ik aantref.” Hij zet regelmatig een 'prachtig laantje' of een 'bijzondere natuurverschijning' op de kiek.

Jeugddroom

Het beroep is een echte jeugddroom. Als tienjarige trokken Hogenbosch en zijn beste vriend al met een verrekijker de natuur bij Nijmegen in. Op zoek naar vogels. „We hielden in een boekje bij hoeveel vogels we gespot hadden. Daar was ik uren mee bezig.”

Eigen programma