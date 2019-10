Rage onder ouderen in de Betuwe: Historische plaatjes van de Jumbo

Ze ruilen fotootjes met elkaar bij de kassa maar maken ook gebruik van sociale media. Facebook wordt bedolven onder oproepen van inwoners van de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe die op zoek zijn naar de laatste plaatjes voor hun historisch document.



Want behalve foto’s wordt ook de geschiedenis van de plaatsen beschreven door leden van een lokale historische kring.

Mokken

De plaatjes leiden bij de supermarkten niet alleen tot omzetstijging, maar er vloeien ook andere acties uit voort. Zo heeft onder meer de Jumbo in Bemmel de plaatjes van bekende gebouwen op mokken af laten drukken en laat de Jumbo in Elst plaatselijke winkeliers meeprofiteren van het succes albums met historische plaatjes.



De twee Jumbo’s van John Macleane in Elst zijn inmiddels onder het nieuwe lokale Jumbomotto: ‘What Elst?’ bezig met een tweede boek.



,,Met foto’s van na de Tweede Wereldoorlog tot heden. Omdat het eerste album met plaatjes tot en met de Tweede Wereldoorlog een groot commercieel succes was. Vaste klanten kwamen vaker naar de winkel en we zagen mensen die tot dan toe bij andere supermarkten winkelden. Ook zij wilden onze plaatjes hebben.”

Volledig scherm Hopen op het juiste plaatje. © Rolf Hensel

Dubbele plaatjes

Volledig scherm Historische plaatjes. © Rolf Hensel Inmiddels hebben ook de eigenaren van de Jumbo’s in de wijk De laar in Arnhem-Zuid besloten aan te haken bij de actie. Zij gaan volgend jaar historische foto’s uit Arnhem op de markt brengen. Het gaat in de meeste gevallen om rond de 200 fotootjes.



En voor klanten die te veel dubbele plaatjes hebben, worden er de komende dagen ruildagen gehouden. De eerste staat morgen op het programma van de Jumbo in Huissen. ,,Mocht er een te grote toeloop ontstaan, dan kunnen wij uitwijken naar een leeg pand in dit winkelcentrum. We zijn op alles voorbereid”, zegt bedrijfsleider Martin Reuselaars.



En voor klanten van de Jumbo uit Bemmel is er vandaag, morgen en zondag een een buitenkansje om aan een mok te komen met een historische afbeelding. Normaal zijn de mokken verkrijgbaar via een volle spaarkaart en bijbetaling van 2,99 euro.



,,Maar iedereen die komend weekeinde bij ons voor 25 euro aan boodschappen doet, krijgt nu zo’n beker. Vooral die met afbeeldingen van kasteel De Kinkelenburg zijn razendpopulair”, zegt eigenaar/ondernemer Pim Scheperkamp.

Meeliften op succes

Bezoekers van de Jumbozaken in Elst treffen niet alleen plaatjes in de zakjes aan maar ook een actiesticker met aanbiedingen van lokale winkels.



,,Zij mogen meeliften op ons succes. Ik heb hen gevraagd of ze een kortingsactie willen bedenken en ook daar wordt veel gebruik van gemaakt. Laatst vloog een onderneemster mij op straat om de nek om me te bedanken voor de klandizie die haar dit opleverde. En daar is het mij om te doen”, zegt Macleane.



Hij heeft de actie met historische plaatjes vorig jaar geïntroduceerd voor de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard. In steeds meer dorpen en steden haken Jumbo’s in op het succes. De foto’s en teksten worden geleverd door een lokale historische kring en een landelijk bedrijf zorgt voor het album. De meeste Jumbo’s kiezen voor een harde kaft. ,,Zo houdt je een prachtig bewaarexemplaar over aan de actie”, zegt Reuselaars.

Geen dranghekken

Het mooie van de actie met historische plaatjes is volgens Macleane dat zo een nieuwe doelgroep wordt aangeboord.



,,Met voetbalplaatjes trek je de jeugd. Nu 50-plussers. Maar dit keer zijn dranghekken niet nodig. Ik heb de boeken met een serie plaatjes huis aan huis laten bezorgen. Elstenaren vonden zo een cadeautjes op de mat. En dan hoop je natuurlijk dat ze naar de winkel komen om boodschappen te doen. En we zagen inderdaad een duidelijke omzetstijging.”



Dat beamen Reuselaars en Scheperkamp. ,,Huissenaren vragen familieleden boodschappen te doen bij mij in de winkel om het boek vol te krijgen. Ik krijg klanten die andere delen van de stad die zo kennis maken met de winkel en dan hoop je dat ze blijven terugkomen”, zegt Reuselaars.

Een sport