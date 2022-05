Railterminal blijft splijtzwam in Overbetuwe

REETH/ELST - Als je als gemeenteraad unaniem tegen de aanleg van de Railterminal Gelderland (RTG) in Reeth bent, kun je er ook geen ruzie over krijgen. Zou je denken. Maar het tegendeel is waar.

In de gemeenteraad van Overbetuwe stonden CDA en GBO eerder deze week tegenover de rest van de volksvertegenwoordiging. Reden voor deze confrontatie is de vergunning die Overbetuwe aan de provincie Gelderland heeft verleend om een schuur langs de Reethsestraat om te bouwen tot kantoor- en ontvangstruimte voor de omstreden Railterminal. Dat is een overslagpunt voor containers tussen weg en spoor.



Het gaat hier om een besluit van het vorige college van burgemeester en wethouders. Dat meende dat het niet anders kon dan de vergunningsaanvraag in behandeling nemen en de gevraagde aanpassing van het bestemmingsplan goed te keuren.

Raad is unaniem tegen

Een opstelling die onbegrijpelijk was voor oppositiepartijen BOB, VVD, ChristenUnie, PvdA en D66, maar ook voor collegepartij GroenLinks. Immers, de raad is unaniem tegen de komst van de RTG en heeft zelf een zaak aangespannen bij de Raad van State om de aanleg ervan tegen te houden. Ook heeft de Raad van State na bezwaren van omwonenden vastgesteld welke voorbereidende activiteiten de provincie rondom de RTG mag uitvoeren. Deze verbouwing behoorde niet tot die toegestane voorbereidingen.



Daarom lag er een door deze zes partijen ingediende motie om elke medewerking met de provincie te staken tot er een definitieve uitspraak van de Raad van State ligt. Ook zou de gemeente, bij de rechtszaak die Overbetuwe Overbelast tegen de verbouwing van de schuur heeft aangespannen, bij de rechter kenbaar moeten maken dat de gemeenteraad, anders dan het college, tegen die verleende toestemming is.

CDA koos voor de aanval

CDA en Gemeentebelangen Overbetuwe (GBO) gingen daar niet in mee. Vooral het CDA koos voor de aanval. Fractievoorzitter Luca Consoli noemde het fatsoenlijk bestuur om de aanvraag van de provincie gewoon netjes te behandelen. Ook hij meende dat behandelen en goedkeuren de enige optie was. Ook omdat weigering er toe zou leiden dat de provincie 'van rechtswege’ alsnog de gevraagde toestemming zou krijgen. Bovendien zou aannemen van de motie betekenen dat ook alle voorbereidingen voor het nieuwe fietspad langs de Rijksweg-Zuid stil zou komen te liggen. Dat laatste was ook voor GBO reden de collegelijn te volgen, al benadrukte zowel CDA als GBO tegen te Railterminal te zijn en blijven.



De andere zes partijen hadden liever gezien dat de vergunning niet was verleend. Zelfs als de provincie dan toch toestemming zou krijgen van de rechter, had de gemeente in elk geval niet actief meegewerkt aan een plan waar ze zelf zo op tegen is. En belangrijker nog, volgens de zes waren er wel degelijk redenen om de vergunning te weigeren. Zo past de nieuwe functie van de schuur niet in het huidige bestemmingsplan. ,,Alleen dat al is voldoende om de vergunning te weigeren”, meenden vooral VVD en BOB.

Wethouder trok het boetekleed aan

Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder, die na de verkiezingen de verantwoordelijkheid draagt voor de verleende vergunning, trok nadrukkelijk het boetekleed aan. Hij deed dat door te zeggen dat het beter was geweest de gemeenteraad van te voren nadrukkelijker bij het besluit te betrekken. Nu werd de raad pas na afloop geïnformeerd. ,,Bij een politiek gevoelig onderwerp als de RTG had dat anders gemoeten. Dat zullen we voortaan dan ook beter doen. Niet alleen rondom de RTG, maar bij alle besluiten die politiek gevoelig zijn”, beloofde Horsthuis-Tangelder.



Ook zei hij toe alle medewerking aan de RTG vanuit de gemeente te staken en de bedenkingen van de gemeenteraad aan de rechtbank kenbaar te maken, als die zich buigt over de bezwaren van inwoners van Reeth tegen het verbouwen van de schuur. Daarmee kon de motie van tafel.



,,Een motie kan een wethouder naast zich neerleggen. Maar aan deze toezeggingen kan een wethouder wel gehouden worden en op worden afgerekend”, klonk uit uit BOB-kringen. Het onderstreepte nog maar eens dat de Railterminal Gelderland ook in een ‘eensgezinde gemeenteraad’ hoogst explosief blijft.