Randweg Opheusden gaat door, als gewaagde sprong

Eerste 7 miljoen vooral voor grondaankopen

De 7 miljoen die nu is weggezet, is nodig als ‘voorbereiding’, waarbij in de praktijk het meeste geld aan de vele grondaankopen wordt besteed. Op de PvdA en GemeenteBelangen na - die twijfelen aan de verkeerskundige effecten en vinden dat er te weinig draagvlak bij de inwoners is - kunnen alle Neder-Betuwse gemeenteraadsleden hiermee instemmen. Al leeft er vrijwel raadsbreed ook het besef dat deze randweg bepaald geen appeltje-eitje is. Zo zal grondverwerving soms lastig zijn en tot onteigening leiden, moeten de bewoners van de Opheusdense groeiwijk Herenland - pal naast de route - nog worden overtuigd en zijn er vooral zorgen over de kosten, die de spuigaten uit kunnen gaan lopen.

Spoortunnel kan het onbeheersbaar duur maken

Want het is nog een raadsel wat die randweg uiteindelijk moet gaan kosten. Grootste onzekerheid is de passage van de Betuwelijn: spoorbeheerder ProRail wil vooral van overwegen af - omdat daar botsingen mogelijk zijn - maar een tunnel of viaduct maakt de Neder-Betuwse wens miljoenen duurder. En dán is het de vraag of ProRail dan wel provincie of rijksoverheid wil meebetalen. ,,Of het uiteindelijk 15 of 18 miljoen kost: dat zien we dan wel weer. Een smak met geld, maar het is de investering in een beter en veiliger wegennet waard”, liet de VVD’er Niels van Andel optekenen. ,,Maar als het over drie jaar naar de 25 miljoen loopt, blazen we dit project gewoon weer af. Dan doen we wel iets anders met de aangekochte percelen.”