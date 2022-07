Reclame- en verwijsmast op Park A15 opnieuw onder vuur

OOSTERHOUT/ELST - De gemeenteraad in Overbetuwe voelt weinig voor het plaatsen van een verwijsmast en een reclamemast op Park A15 in Oosterhout. De gevraagde medewerking komt er niet.

K3Delta (verwijsmast) en Park 15 Logistics (reclamemast) zijn al jaren bezig om elk een 25 meter hoge mast te plaatsen op bedrijvenpark A15 in Oosterhout. De gemeenteraad stak daar al twee keer een stokje voor, onder meer door nieuwe regels rondom het plaatsen van reclamemasten vast te stellen.

Raad heeft wel bedenkingen

Volgens juristen van de gemeente voldoen deze aanvragen aan de nieuwe regels, maar voor ze een vergunning voor plaatsing kunnen aanvragen, is er een ‘verklaring van geen bedenkingen’ nodig. En die wil de gemeenteraad, zo bleek deze week, niet geven. ,,We praten hier nu al lang over en er zijn dus duidelijk veel bedenkingen”, vatte Burgerbelangen Overbetuwe (BOB) een kleine drie kwartier discussie samen. Ook het CDA, PvdA, GroenLinks en de Christenunie hadden die bedenkingen, waarmee er in de voorbespreking al duidelijk werd dat er geen meerderheid is om de gevraagde verklaring te verstrekken.

Nog een keer bemiddelen

Dat wil weer niet zeggen dat de andere partijen, VVD, D66 en GBO voor het afgeven van die verklaringen zijn. Wel wilden VVD en D66 dat wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder de omwonenden en de aanvragers nog één keer aan tafel samenbrengt met als inzet het vinden van een compromis. Zo liet Dorpsbelangen Oosterhout weten wel te kunnen leven met lagere masten (20 meter) omdat die veel minder lichtoverlast geven. De bewonersgroep Leefbaar Reeth liet ook van zich horen en vroeg de raad om niet mee te werken.

Niet duurzaam

Horsthuis-Tangelder kreeg na wat discussie te horen dat een nieuw gesprek met de aanvragers en omwonenden niet hoeft te worden gevoerd. ,,Want de aanvragers hebben al laten weten geen rekening met de omwonenden te willen houden. Echt een opstelling die niet bij duurzaam en sociaal ondernemen hoort. Door niet in te stemmen, leggen we de bal bij de aanvragers. Die moeten gaan bewegen voor we dit in de raad (12 juli) definitief vaststellen”, vatte Henk Mulder van het CDA het meerderheidsstandpunt samen.

Quote Overbetuwe heeft zelf beleid heeft opgesteld rondom reclame op Park A15 en wij voldoen ruim aan de gestelde voorwaar­den Bart Franssen, Park A15 Logistics

Hans Hooijer, projectmanager bij K3Delta, is verrast. ,,Want ons plan voldoet aan de regels en we zijn ook van 35 naar 25 meter teruggegaan. We moeten ons nog even beraden hoe we hier mee om zullen gaan.” Bart Franssen van Park 15 Logistics laat zich in soortgelijke bewoordingen uit. ,,Ook wij hebben de plannen al aangepast en willen graag met omwonenden in gesprek. Maar het is ook zo dat Overbetuwe zelf beleid heeft opgesteld rondom reclame op Park A15 en wij voldoen ruim aan de gestelde voorwaarden.”