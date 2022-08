Rekenkunstje Rijkswaterstaat zorgt voor extra water op Nederrijn tussen Driel en Amerongen

Door dit rekenwerk is er wat meer water beschikbaar voor het uitgedroogde gebied rond de rivieren en zijn extra beperkingen voor de scheepvaart nog niet nodig. Rivierkundige Sander Engelen van de dienst noemt het ‘super’ dat het is gelukt.

Lees ook Play PREMIUM De kraan van Nederland is van levensbelang bij droogte: zo werkt het stuwcomplex bij Driel

Het waterpeil van de Rijn is de afgelopen dagen iets gestegen en zal nog verder stijgen door hevige regenbuien in Zwitserland. De stijging duurt maar even, want vanaf volgende week zakt de waterstand weer. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen dagen bedacht hoe het kleine beetje extra zoetwater vastgehouden kan worden, zonder dat het al extreem lage waterpeil op de IJssel en dat van het IJsselmeer zakt.

Extra water naar Driel

De dienst maakt gebruik van de grote stuw bij Driel. Die wordt ook wel ‘de kraan van Nederland’ genoemd, omdat via Driel water in het hoofdwatersysteem in Nederland geregeld wordt. Vanaf woensdag wordt extra water naar Driel gestuurd. Het water tussen Driel en Amerongen stond al heel lang veel te laag. Door meer water aan te voeren gaat het peil omhoog en kan dat worden vastgehouden voor de waterbehoefte in de rest van Nederland.

Het extra water bij Driel zorgt ook voor verlichting van de verzilting in West-Nederland. Kortgeleden is de stuw bij Hagestein in de Lek op een kier gezet omdat de rivieren geen tegendruk meer konden bieden tegen het zoute water dat vanaf de Noordzee het land in stroomt. Via de stuw stroomde meer water richting zee. De stuw gaat nu weer dicht, aldus Rijkswaterstaat.

Sproeiverbod met oppervlaktewater

Het eerder door de regio ingestelde sproeiverbod met oppervlaktewater voor de Veluwe wordt per 26 augustus uitgebreid voor het gebied bij het Valleikanaal. Voor de Veluwe geldt ook een beperking voor het gebruik van grondwater ‘om onomkeerbare schade aan de natuur te voorkomen’. Hier golden al sproeiverboden met oppervlaktewater.

De eerdere oproep aan iedereen om zuinig om te gaan met drinkwater blijft ‘onverminderd van kracht’, benadrukt voorzitter Michele Blom van het Managementteam Watertekorten (MTW). ,,De verschillen in Nederland zijn nog steeds groot, waardoor in sommige delen van het land de boeren, landbouw, natuur en scheepvaart meer last ondervinden van de droogte en toegepaste maatregelen.”

Volledig scherm Het sluizencomplex bij Amerongen. © Hans Engbers/Shutterstock