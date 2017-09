Ressen zegt 'nee' tegen Nijmeegse aso-huizen

Positief

Nijmegen is al jaren op zoek naar een plek waar de acht Skaeve Huse geplaatst kunnen worden, die bedoeld zijn voor daklozen zich niet thuisvoelen in de traditionele grote slaap- en opvanglocaties. In onder meer Tilburg, Eindhoven en Rotterdam draait zo'n project al, en zijn bewoners en omwonenden positief. Nijmegen moet daarop volgen, als het aan die gemeente ligt. De voorbereidingen binnen de gemeente zijn ook al in volle gang, maar een vergunningsaanvraag is nog niet gedaan.

Lingewaard is echter totaal niet voorbereid, gaf wethouder Johan Sluiter eerder aan. Hij was eerder verbaasd over de plannen van Nijmegen, waar geen overleg over was gepleegd. In de afgelopen maanden hebben de partijen wél met elkaar om de tafel gezeten, maar tot een bevredigend gevoel bij Lingewaard heeft dit nog niet geleid. „We zien kans om de Skaeve Huse tegen te houden, maar eerst koppelen we aan de raad terug wat we de afgelopen tijd gedaan hebben. Daarna willen we van de fracties weten of we vervolgstappen moeten ondernemen”, zegt wethouder Sluiter.