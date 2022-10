Riekie uit Elst wint 449.000 euro, Van Limburg Stirumstraat verdeelt zelfde bedrag

Voetbaloverzicht Betuwe Stijn Gijsbers maakt er vijf voor Dodewaard tegen SVHA, Elistha sterkste in derby bij Valburg

HERVELD/VALBURG - Stijn Gijsbers was de grote man bij Dodewaard in de derby bij SVHA. De aanvaller scoorde vijf keer in Herveld. Dodewaard won het duel in de vierde klasse B met 1-6. Na een kwartier stond het al 0-3.

