Rijnstate Elst wordt energieneutraal, met dank aan 27.000 kilo zware waterstoftank uit Noorwegen

Het bedrijf HyMatters uit Arnhem heeft de waterstofinstallatie ontworpen en ontwikkeld. In de stalen tank, die na een reis via water en uiteindelijk per truck in het Elster stationsgebied arriveerde, kan 200 kilo waterstof worden opgeslagen om daarmee elektriciteit en warmte op te wekken.



Het gebruik van waterstof scheelt per jaar zo’n 42.000 kubieke meter aan aardgas, schat Rijnstate in, alles bij elkaar een vermindering van de jaarlijkse koolstofdioxide-uitstoot (CO2) met meer dan 1,1 miljoen kilo. De waterstof wordt gemaakt met de stroom van 2300 vierkante meter aan zonnepanelen.



Het arriveren van de waterstoftank markeert ‘een belangrijke stap’ in de nieuwbouw van Rijnstate in Elst, stelt bouwdirecteur Willem-Jan Hanegraaf. Hij ziet veel belangstelling voor de energievoorziening van het nieuwe ziekenhuis, bij zorginstellingen, woningbouwverenigingen, maar ook bedrijven.