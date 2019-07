RijnWaalpad onder druk: lastige kruisingen halen de snelheid eruit

Ook Apeldoorn gaat Arnhemse evacuatie herdenken

7:11 ARNHEM - Het was een ingrijpende gebeurtenis in het leven van tienduizenden mensen. Toch is in Apeldoorn relatief onbekend dat in de Tweede Wereldoorlog een enorme groep Arnhemmers onderdak vond. Beide steden willen de exodus samen herdenken. ,,Je hebt het over grote gebeurtenissen, met veel emoties.’’