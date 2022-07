Roland Garros-finalist Martin Verkerk op Elster Open Tennistoernooi voor twee demonstratiepartijen

Emiel Buurman is één van de organisatoren bij De Helster en is zeer tevreden over het aantal inschrijvingen. ,,Met 381 het hoogste aantal in zes jaar. Ze komen uit de hele regio Arnhem/Nijmegen. En waar we vorig jaar nog met coronabeperkingen te maken hadden kan er nu weer volop worden gespeeld en blijft het ook na afloop gezellig. Ook het sociale samenzijn is een belangrijk onderdeel van ons toernooi.”