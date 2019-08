Rolstoel met brede banden uit Oosterhout geeft plezier in het leven

Agenten mishandeld na duel Vitesse, drie fans PEC opgepakt

11:31 ARNHEM - Na de wedstrijd Vitesse - PEC Zwolle zijn vrijdagavond in Arnhem twee politiemensen mishandeld. Ze waren in het vak met uit-supporters omdat het daar onrustig was, zegt een woordvoerder. De ene agent kreeg klappen, de ander werd in zijn rug getrapt.