Ruben Hein combineert passie voor klimaat met muziek: ‘Voor veel mensen is het klimaatprobleem een ver-van-je-bed-show’

Zijn passie voor de natuur begon als kind in Bemmel. ,,We woonden aan de rand van het dorp met veel groen om ons heen. Ik was veel buiten te vinden. Mijn moeder had al snel door dat ik vogels in de tuin heel interessant vond, dus nam ze me mee naar de Ooijpolder. Verrekijker mee en vogels spotten. En gewoon genieten van de natuur. Het werd ons wekelijkse uitje. Op een bepaalde manier zit die liefde voor de natuur en het klimaat er net zo in als de liefde voor de muziek. De euforie die ik voel als ik een bepaalde vogel zie is hetzelfde als de euforie die op het podium voel. En de ontroering die ik kan hebben bij muziek kan dezelfde ontroering zijn die ik voelde als toen ik oog in oog met een bultrug bij Antarctica stond.”