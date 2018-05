Ruzie om wandelpad loopt uit de hand: 'Ik ben al een keer opgewacht'

Opgewacht

Impasse

Of het hek nu opengaat of dichtblijft, de politiek in Overbetuwe wil dat het conflict in de wijk snel wordt opgelost. Burger Belangen Overbetuwe heeft het Waterschap Rivierenland, eigenaar van het terrein, een brief geschreven. De partij wil weten waarom het wandelgebied is afgesloten en of daar nog iets aan te doen is. Het schrijven is mede-ondertekend door Gemeentebelangen Overbetuwe en GroenLinks. Vreman: ,,Wij wachten het antwoord van het waterschap af voordat we verdere acties ondernemen.’’