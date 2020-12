Schappen supermarkten raken leeg, boeren in onderhandeling over einde blokkades

Het virus en ik Mondkapjes en afstand houden zijn voor Betuwse Marieke Witjes in New York tweede natuur geworden

9 december De Gendtse Marieke Witjes (38) woonde en werkte al in Melbourne en Johannesburg en leeft sinds 2015 in New York. Ze vertelt over de coronasituatie aldaar. ,,Het land is enorm verdeeld.”