Scheuren in huizen Hemmen door waterwinning

HEMMEN - Meer dan tien huizen in het Betuwse dorpje Hemmen hebben mogelijk scheuren door de waterwinning in het gebied; van twee woningen is het inmiddels officieel als oorzaak vastgesteld. Dat concludeert de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) na onderzoek. Waterbedrijf Vitens is onlangs overgegaan tot het betalen van een schadevergoeding aan de gedupeerden.

De schade werd geraamd op 10.000 euro per huis, maar omdat de ACSG niet kan bewijzen dat de schade enkel en alleen door de waterwinning is veroorzaakt, hoefde Vitens alleen de helft van dat bedrag uit te keren; een kleine 5.000 euro per woning.

De onafhankelijke ACSG, ingesteld door de twaalf Nederlandse provincies, kwam in actie na klachten van de rentmeester van Landgoed Hemmen, Frans van Lynden. ,,Bij de renovatie van een pand aan de Hemmensestraat stuitte de bouwkundige op enkele opmerkelijke scheuren. Scheuren, die er een aantal jaar daarvoor nog niet zaten.’’ Een groot deel van de oude panden in Hemmen, zo zegt Van Lynden, is op staal gefundeerd. Die huizen zijn veel gevoeliger voor veranderingen in de bodem dan woningen waarvoor heipalen diep de grond in gaan, zoals tegenwoordig gebruikelijk is.

De ACSG concludeert dat die veranderingen in de Hemmense ondergrond veel heftiger zijn dan waar bij het verlenen van de vergunning rekening mee werd gehouden. Sterker nog, de effecten van winning bij een derde van de vergunning, zijn drie keer zo groot als dat ze beoogd waren bij het volledig benutten van de capaciteit. 'De commissie wijst erop dat indien Vitens de winning in overeenstemming brengt met de capaciteit waarvoor vergunning is verleend, de scheurvorming toe kan nemen', zo staat in het rapport. Ook blijkt uit het onderzoek dat het grondoppervlak in het gebied 3 tot 6 centimeter is gezakt.

Mogelijk heeft nog een tiental andere panden in het gebied schade door de waterwinning. Van Lynden heeft een enquête uitgezet onder de huurders, pachters en erfpachters op het landgoed. ,,Die brief is naar 90 bewoners gegaan. Van de 24 reacties, geven 13 mensen aan dat er sprake is van scheuren die ze een paar jaar geleden niet hadden. We beraden ons nu op wat we met deze resultaten gaan doen.’’ Ondertussen heeft ook de provincie Gelderland een eigen onderzoek naar de effecten van de waterwinning ingesteld. Dat moet medio 2018 klaar zijn.

Volledig scherm Frans van Lynden. © Foto Raphael Drent

Volledig scherm Frans van Lynden. © Foto Raphael Drent

Volledig scherm Waterwingebied Hemmen. © vnrossumdesign

Volledig scherm Scheuren in een huis in Hemmen. De eigenaren hebben zich gemeld naar aanleiding van de enquête van rentmeester Frans van Lynden. © DG

Volledig scherm Scheuren in een huis in Hemmen. De eigenaren hebben zich gemeld naar aanleiding van de enquête van rentmeester Frans van Lynden. © DG

Volledig scherm Scheuren in een huis in Hemmen. De eigenaren hebben zich gemeld naar aanleiding van de enquête van rentmeester Frans van Lynden. © DG

Volledig scherm Scheuren in een huis in Hemmen. De eigenaren hebben zich gemeld naar aanleiding van de enquête van rentmeester Frans van Lynden. © DG

Volledig scherm Scheuren in een huis in Hemmen. De eigenaren hebben zich gemeld naar aanleiding van de enquête van rentmeester Frans van Lynden. © DG

Volledig scherm Scheuren in een huis in Hemmen. De eigenaren hebben zich gemeld naar aanleiding van de enquête van rentmeester Frans van Lynden. © DG