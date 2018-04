School met de Bijbel laat koningsspelen aan zich voorbijgaan

RANDWIJK - De School met de Bijbel in Randwijk is een opvallende afwezige op de lijst van basisscholen die vrijdag meedoen aan de Koningsspelen .

Zijn ze in het zo koningsgezinde dorp van hun geloof afgevallen? Directeur Hans Versluis laat weten dat dit beslist niet het geval is. Integendeel: ,,We kiezen ervoor om op 27 april vrij te zijn. Kinderen kunnen dan meedoen aan alle activiteiten die het Oranjecomité, dat is al jaren bij ons de gewoonte. Verder houden we op 26 juni nog een sportmorgen, vanwege ons 125-jarig bestaan. En omdat we onze onderwijstijd ook nog bewaken laten we de spelen even zitten."

Volgens Versluis hoeft niemand te twijfelen aan de koningsgezindheid van de school. Het Wilhelmus wordt geoefend in de les en het koningshuis wordt belicht in lessen over staatsinrichting.

Sportfeest

Landelijk doen vandaag ruim zesduizend scholen mee aan de spelen, wat betekent dat zo'n 1,2 miljoen kinderen meedoen aan het sportfeest. Dat werd in het leven geroepen in het jaar dat koning Willem-Alexander de troon besteeg. Een kwart van de scholen doet niet mee. Soms wordt de werkdruk van docenten als reden daarvoor genoemd, soms kiezen scholen ervoor om eens in de twee jaar groot uit te pakken.

Van Lingenschool

De ds. Van Lingenschool in Zetten ontbreekt ook op de site van de koningsspelen maar volgens de school is dat een 'administratieve fout'. ,,We doen wel degelijk mee."