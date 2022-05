Schoten gelost op baron die in Gendt bepaald niet geliefd is

Zelf afval inleveren in Betuwse gemeenten net zo effectief als duurdere grijze kliko

De hoeveelheid restafval in de westelijke Betuwe is de afgelopen vier jaar flink gedaald. Per persoon met jaarlijks 40 kilo. En wat blijkt? Afval zelf wegbrengen is net zo effectief als een duurdere grijze kliko.

14 mei