Scouting Dannenburcht al 85 jaar actief in Huissense samenleving: ‘Spoorzoeken met kompas en mobieltje’

HUISSEN - Leden van Scouting Dannenburcht in Huissen hebben het 85-jarig bestaan aangegrepen om een lijvig jubileumboek over de club te maken. Vanaf zaterdag is het te koop.

Nog altijd gaan scouts van de jarige Scouting Dannenburcht in Huissen op pad met kompas en stafkaart, maar tijdens een kamp of een speurtocht is een mobieltje tegenwoordig niet meer weg te denken. ,,Wij gaan met onze tijd mee”, zegt de 71-jarige Theo Vermaas, het oudste lid en tevens medeauteur van het jubileumboek Van steenovenhut tot Jotihunt.

De mobiele telefoon en de computer hebben hun intrede gedaan. ,,Tijdens een kamp mogen de leden elke avond een kwartier de telefoon aanzetten om te bellen of te appen”, zegt Vermaas, lid sinds begin jaren 60. ,,We maken er ook gebruik van. Op de kaart wijzen wij bijvoorbeeld een einddoel aan. De route moeten ze vervolgens via Google Maps uitdokteren”, zegt jeugdleider Jan Derksen.

Volledig scherm De bevers houden marshmallows boven een vuurtje. © Jan Derksen, Scouting Dannenburcht Huissen.

Vossenjacht

Scouting Dannenburg uit Huissen bestaat 85 jaar. De uitgangspunten van scouting zijn volgens Vermaas en Derksen dezelfde gebleven. ,,Je leert samen te werken. Door dingen samen te doen, bereik je iets. Of het nu om knutselen gaat, een vossenjacht, het volgen van een spoor of het maken van opdrachten. Je pakt het samen op. En als dat lukt, dan geeft dat een goed gevoel. Daar heb je op latere leeftijd baat bij”, zegt Derksen, die verantwoordelijk is voor het beeld in het jubileumboek.

Quote Vroeger was onze club doordrenkt met het katholieke geloof, tegenwoor­dig kan iedereen lid worden Jan Derksen, Scouting Dannenburcht Huissen.

Vermaas: ,,Via dit boek willen wij ons tonen aan de Huissense samenleving. We zijn springlevend, dat willen wij laten zien. Veel activiteiten spelen zich intern af, hoewel we zichtbaar aanwezig zijn bij belangrijke momenten zoals de sacramentsprocessie de Umdracht, Beleg en Ontzet van Huissen en de herdenking van het bombardement in oktober 1944.”

Niet prestatiegericht

Hij werd scout omdat hij in zijn jonge jaren de keus had uit lid worden van een voetbalclub of de verkennerij. ,,Ik koos voor de verkennerij omdat ik niet zo'n sportman was en omdat ik zo prestatiegericht was aangelegd. Natuurlijk zit er een competitief element in een speurtocht, maar je hoeft niet te winnen. Belangrijker is dat je een leuke middag hebt en dat je er wat van opsteekt.”

Volledig scherm Tegenwoordig gaat de telefoontas mee op kamp. De scouts doen daar een mobieltje in. Daar mogen ze elke dag even gebruik van maken. © Jan Derksen, Scouting Dannenburcht Huissen.

Scouting Dannnenburcht telt 90 jeugdleden en circa 35 leidinggevenden. Ze kent vier speltakken die alle gemengd zijn. ,,Vroeger had je jongens- en meisjesgroepen. Maar dat is al lang niet meer. Ook was onze club doordrenkt met het katholieke geloof. Toen ging er nog een aalmoezenier mee op kamp die elke avond voorging in het gebed. Je had ook een aparte mistent. Tegenwoordig kan iedereen lid worden. Scouting is er voor alle gezindten”, zegt Derksen.

Mbaga en Jacinta

Scouting Dannenburcht heeft een belangrijke plek verworven in Huissen. Volgens Derksen en Vermaas zijn er enkele duizenden Huissenaren lid geweest van de club, die in 1936 het levenslicht zag met de jongensgroep Mbaga. In 1946 kwam daar de meisjestak Jacinta bij.

Quote Door heldhaftig optreden van Kees Berendsen bleef de toren van de kerk in Huissen gespaard tijdens een grote brand in 1943 Theo Vermaas, Scouting Dannenburcht Huissen.

In 1941 werd de verkennerij door de Duitse bezetter verboden. Maar Vermaas weet dat een aantal leden illegaal actief bezig bleef. ,,Een van hen, Kees Berendsen, wist door heldhaftig optreden in 1943 de toren van de kerk, die in brand stond, te redden. Door de balken tussen de kerk en de toren los te hakken, bleef de toren gespaard”, zegt Vermaas. De toren werd alsnog vernield tijdens het grote bombardement op Huissen op 2 oktober 1944. ,,Daar hebben scouts eerste hulp verleend en veel slachtoffers van het bombardement verbonden en verzorgd", zegt Derksen.

Het jubileumboek Van steenovenhut tot Jotihunt is aanstaande zaterdag 19 november tussen 13.00 en 16.00 uur te koop in het hoofdkwartier van de Dannenburcht aan de Kloosterlaan in Huissen.



Meer informatie over het boek (zoals de prijs en andere verkooppunten): www.scoutingdannenburcht.nl