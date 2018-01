'Shirleys' plunderen bankrekeningen van oudere mannen

De werkwijze van de bende was volgens de politie steeds ongeveer hetzelfde. Ze deden zich tegenover een man voor als 'Shirley', een zogenaamd 52-jarige vrouw. Ze spraken een date af. Maar als het eenmaal zover was stonden er ineens twee of meer jonge vrouwen voor de deur. Het bezoek duurde niet lang , maar de vrouwen vroegen wel hulp van de mannen om het beltegoed van een van de dames op te waarderen via de bank. Ze beloofden het geld contant terug te betalen. Intussen roofden ze pinpassen en pincodes.



Ze reden vervolgens direct naar een pinautomaat en haalden de rekening van het slachtoffer leeg.



Van de Wetering hoopt dat door de aandacht die deze zaak krijgt bezoekers van datingsites alerter zijn op oplichtingspraktijken. ,,Want de slachtoffers in deze zaken zijn op een lage manier van veel geld beroofd. Daar zat bijvoorbeeld spaargeld voor kleinkinderen bij.”