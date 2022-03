Sint Jozef in Huissen uit de vergetelheid gehaald

interview | VIDEO Biersomme­lier Frans past zelf zijn installa­tie aan, nu tapt hij tot verbazing van de brouwerij verse Duvel

HUISSEN - Cafébaas Frans van Dalen (42) uit Huissen mag zich sinds kort officieel bierdeskundige noemen. De eigenaar van Het Moment is in Oostenrijk geslaagd voor het examen van biersommelier. ,,We hebben geleerd dat zelfs de dikte van het glas van invloed is op de smaak.”

11 maart