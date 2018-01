Slag om Doornenburg wordt 'internationaal spektakel'

Houten burcht

De geschiedenisgroep The Knights of the Four Quarters kwam er een tijd geleden achter dat ruim duizend jaar geleden Vikingen gedood zijn rond het kasteel, toen het nog een houten burcht was. Ook gaat het verhaal rond dat het kasteel gebouwd is om het gebied te beschermen tegen Vikingen. Die vondst was de basis voor het opzetten van het evenement, dat in de plaats komt van het riddertoernooi dat vorig jaar voor het laatst werd gehouden.