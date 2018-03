Slagboom op camping Tergouw toch weer open voor 73 'muitende' bewoners

Naar het kort geding in Arnhem waren donnderdag dertig woningeigenaren gekomen. Ze zijn blij met de uitspraak en dat ze weer bij huis kunnen parkeren. ,,Het was een mooie zitting’’, zegt voorzitter Henri Geerts van de vereniging Bewoners Belangen Residence Tergouw. ,,De rechter had twee dikke pakken papier grondig doorgenomen en wist precies waar de schoen wrong. Ik was ook onder de indruk van het betoog van onze advocaat.’’



Voor de bewoners is de uitspraak een goede stap. ,,Er moet nog wel heel wat worden opgelost’’, zegt Geerts. ,,Er lopen nog zaken over financiële problemen en dan moet de status van het wonen nog worden opgelost.’’