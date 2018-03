'Sluit dijken Lingewaard in weekeinde af'

BEMMEL - De PvdA en GroenLinks in Lingewaard willen af van doorgaand gemotoriseerd verkeer in het weekeinde op de dijken. ,,Plaats hekken op strategische punten en sluit die op vrijdagavond'', aldus Maarten van den Bos, lijsttrekker van de PvdA.

Lingewaard moet er alles aan doen om motoren van de dijken te weren, luidde een van de stellingen woensdagavond tijdens het verkiezingsdebat van de Gelderlander in Bemmel. Een zeer actuele stelling; de rechter in Arnhem maakte woensdagmiddag bekend dat het motorverbod dat Lingewaard in 2016 instelde op de dijken moet worden teruggedraaid. Van den Bos begrijpt dat volkomen; alleen motoren in het weekeinde weren gaat niet. ,,Het was een dom besluit en dat is bij de rechter gebleken.''

Wandelen op dijk

Lingewaard stelde het verbod in om de verkeersoverlast te verminderen en de verkeersveiligheid te vergroten. Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst geen motoren over de dijken in Lingewaard rijden, is er volgens PvdA een andere, drastische maatregel nodig: sluit de dijken op vrijdagavond af voor alle gemotoriseerd verkeer. Zodat wandelaars en fietsers ongehinderd van de mooie natuur kunnen genieten en omwonenden geen overlast ervaren van brullende motoren.

Voor Johan Sluiter van Lokaalbelang Lingewaard gaat het plaatsen van hekken of sluizen te ver. Hij pleit voor verkeersremmende maatregelen en strenge handhaving.