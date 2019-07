SP Gelderland telt meerdere boten die ontgassen op de Waal

Vitesse wil best ‘buiten spelen’ voor Songfesti­val, maar niet voor niks

10 juli ARNHEM - Vitesse heeft met de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland aanvullende afspraken gemaakt over het uitwijken naar een tijdelijk stadion bij GelreDome als Arnhem in 2020 de stad van het Eurovisie Songfestival wordt. Over de inhoud van die voorwaarden wil de club geen mededelingen doen.