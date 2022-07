Spannende winter voor Waaldijkverzwaring: deel wordt tijdelijk weggegraven

Waaldijk in Ne­der-Betuwe wordt versterkt: infomark­ten in drie dorpen

Waterschap Rivierenland houdt in de maand mei drie informatiemarkten over de plannen voor de versterking van de Waalbandijk in de gemeente Neder-Betuwe. Henk Zomerdijk, voorzitter van de klankbordgroep, is tot nu toe tevreden over het proces en de manier waarop inwoners worden betrokken.

7 mei