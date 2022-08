Sproeiverbod voor de Linge, de levensader voor de Betuwse landbouw

Zwemkaart­je in de Betuwe duurder, maar wel grote verschil­len tussen de baden

ELST / BEMMEL - Een kaartje voor het zwembad in Bemmel wordt komende maand een euro duurder. Met 7,95 euro per keer is het ook met afstand het duurste zwemkaartje in de vier Betuwse zwembaden. Ezzys in Zetten is met 4,35 euro het goedkoopst.

5 augustus