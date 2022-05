Stan uit Angeren speelt in Brazilië op Olympische Spelen voor doven en slechthorenden: ‘Mijn gehoorapparaat blijft achter in de bus’

Hoe is de sfeer daar? En bij je fans thuis?

,,De sfeer tussen alle sporters hier is goed. We zitten met alle Nederlandse sporters samen in een hotel. Behalve voetballers zijn er ook judoka’s, een wielrenner en een hardloopster. We eten en ontspannen samen. Jammer genoeg is er niet zo veel publiek bij de wedstrijden. Mijn ouders wilden komen kijken, maar ze hebben te lang gewacht met beslissen. Toen ze wilde boeken, waren de tickets ruim 3000 euro per persoon. Ik bel en app veel met familie en vrienden nu. ”