Stop met die megadistributiecentra, zegt de Tweede Kamer: ‘Offer geen landbouwgrond meer op’

TIEL/ELST - Ze zijn lelijk, bieden relatief weinig werkgelegenheid en gebruiken te veel schaarse ruimte. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil nu een verbod op nieuwbouw van grote logistieke centra. Bestaande plannen op Park15 in Oosterhout blijven buiten schot.

De weerstand tegen de verdozing van het landschap leeft al langer, dus die rem erop kan toch geen verrassing zijn?

Wel voor Vincent Triest, woordvoerder van Transport Logistiek Nederland (TLN). ,,Want we zijn als sector juist met het ministerie van Binnenlandse Zaken in gesprek over slim ruimtegebruik in Nederland. Ook wij vinden dat je moet kijken naar het gebruiken van bestaande locaties, maar vinden het onverstandig dat er een streep door nieuwe locaties gaat. Logistiek vastgoed is van essentieel belang voor de efficiënte en duurzame bevoorrading van inwoners en bedrijven.”

Hebben we nog meer van die centra nodig?

Volgens Triest is nieuwbouw noodzakelijk. ,,Zonder aanvullende ruimte komt de bevoorrading van de groeiende bevolkingsomvang in Nederland in het gedrang. Distributiecentra in Nederland hebben voor het overgrote deel alleen Nederland als verzorgingsgebied, slechts een beperkt aantal heeft voorraden voor de landen om ons heen.”

Denkt iedereen er zo over?

Nee, deskundige Cees-Jan Pen, lid van de SER Noord-Brabant en lector aan de Fontys Hogescholen, is een fel tegenstander van nieuwbouw. ,,Veel logistieke centra fungeren als pakhuis voor het Europese achterland. Daar moet je niet nieuw voor bouwen. Logistieke centra zouden juist een rol in de lokale samenleving en bedrijvigheid moeten spelen.” Pen sprak zich in juni in deze krant nog uit tegen grote distributiecentra die zich in zijn ogen op de Europese markt richten.

Gaat de nieuwbouw nu in de ban?

Het door de Tweede Kamer gevraagde verbod op nieuwbouw geldt niet voor bestaande plannen of nieuwe plannen op bestaande bedrijventerreinen. Op Park15 in Oosterhout gaat de Van Dijkgroep een 25.000 vierkante meter groot nieuw distributiecentrum bouwen en die bouw gaat begin volgend jaar van start. In Gelderland zijn er nog wel nieuwe plannen voor Oosterhout, Tiel en Opheusden. Als de meerderheid in de Tweede Kamer zijn zin krijgt is nieuwbouw van logistieke centra daar wel taboe.

Waar komt die weerstand tegen nieuwbouw vandaan?

Jaco Geurts, Tweede Kamerlid voor het CDA, is een van de grote voorvechters van het verbod op nieuwbouw en kreeg een meerderheid achter zich. Geurts noemt het ruimtebeslag, de lage werkgelegenheid per vierkante meter en de verdozing van het landschap als belangrijke reden. ,,Maar we moeten sowieso beter nadenken over de nieuwbouw van bedrijventerreinen. Het opofferen van landbouwgrond voor in feite overbodige logistieke centra moet in ieder geval stoppen. De vraag naar bouwgrond is groot, maar er zijn ook beperkingen. Denk aan stikstof. Juist dat maakt het noodzakelijk een goede afweging te maken waar je die grond wel en niet aan wil besteden.”