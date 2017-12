Tafeltje Dekje in acute nood: geen warme maaltijd voor 69 ouderen

Mooi geweest

In Lingewaard zijn er drie afdelingen van Tafeltje Dekje, die allemaal hun maaltijden (tegen een tarief van 6,40 euro per maaltijd) laten bereiden bij de RijnWaal Zorggroep in Bemmel. De afdelingen in zowel Huissen (80 klanten) als de gecombineerde afdeling in Gendt, Angeren en Doornenburg (130 klanten) kennen geen problemen met vrijwilligers of nieuwe bestuursleden.